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Théorie de la destruction créatrice

Joseph Schumpeter

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La théorie de la destruction créatrice, élaborée par Schumpeter au début du XXe siècle, est considérée par de nombreux économistes comme la plus subtile et intelligente explication de l'évolution et des mues permanentes du capitalisme. Selon cette théorie, les innovations dans les économies capitalistes fragilisent la position des entreprises bien établies en même temps qu'elles ouvrent des voies inédites de croissance économique. Un texte fondamental pour comprendre l'économie du jetable, de l'obsolescence programmée et l'obsession de l'innovation à propos de l'intelligence artificielle.

Par Joseph Schumpeter
Chez Payot

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Auteur

Joseph Schumpeter

Editeur

Payot

Genre

Théorie, doctrine économique

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Théorie de la destruction créatrice

Joseph Schumpeter trad. Gaël Fain

Paru le 18/03/2026

224 pages

Payot

9,00 €

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