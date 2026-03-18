La théorie de la destruction créatrice, élaborée par Schumpeter au début du XXe siècle, est considérée par de nombreux économistes comme la plus subtile et intelligente explication de l'évolution et des mues permanentes du capitalisme. Selon cette théorie, les innovations dans les économies capitalistes fragilisent la position des entreprises bien établies en même temps qu'elles ouvrent des voies inédites de croissance économique. Un texte fondamental pour comprendre l'économie du jetable, de l'obsolescence programmée et l'obsession de l'innovation à propos de l'intelligence artificielle.