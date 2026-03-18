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Sur les chemins du monde j'ai apprivoisé la liberté

Victoria Guillomon

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"Je cherche ma place dans la vie en voulant aller trop vite, boulimique de désirs jamais assouvis, dopée à l'adrénaline, hypersensible, hyperconnectée, hyperactive. J'aimerais ralentir dans une société qui chaque jour nous drague avec de nouveaux désirs. Je cours pour rattraper le temps. Je veux de l'intensité. Plus. Toujours plus. Je cours. Mais vers quoi ? Pour qui ? Pour quoi ? Un jour, je décide de tout lâcher : mon confort, mes repères, mes habitudes, pour m'élancer sur les chemins du monde avec une envie. Rejoindre l'Inde depuis la France, sans avion. Après 19 pays traversés, c'est avant tout la liberté intérieure que j'ai explorée. " Victoria Guillomon est l'autrice du succès Tu penses quoi de la vie, mamie ? et animatrice du podcast Nouvel Oil. En 2025, à l'issu de ce voyage jusqu'en Inde, elle co-réalise son premier film avec Johan Reboul : Shimla, une fugue des temps modernes.

Par Victoria Guillomon
Chez Fayard

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Auteur

Victoria Guillomon

Editeur

Fayard

Genre

Récits de voyage

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Sur les chemins du monde j'ai apprivoisé la liberté

Victoria Guillomon

Paru le 18/03/2026

343 pages

Fayard

21,90 €

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