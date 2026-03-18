Les carnets de Cornélius Renard

Les festivités d'automne débuteront bientôt à Bellécorce. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais, chez Archibald Renard, arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances : Célestin Loup prétend, documents à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie, qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il part en quête des carnets que son propre grand-père, Cornélius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confiés à une mystérieuse société secrète. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre...