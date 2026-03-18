Digital Dharma

L'intelligence artificielle nous fascine et nous déroute, mais combien d'entre nous lui prêtent le pouvoir de transformer la vie intérieure ? Pour Deepak Chopra, l'IA n'est pas une menace mais un outil capable de nous faire grandir sur notre chemin personnel et collectif. Car son accès illimité et immédiat à tous les enseignements spirituels de l'humanité est une occasion sans précédent. Estime de soi, créativité, désir de connexion émotionnelle, sérénité... Ce livre pose les bases concrètes d'un nouveau rapport à la technologie, enfin mise au service de la conscience dans toutes ses dimensions.