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Digital Dharma

Deepak Chopra

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L'intelligence artificielle nous fascine et nous déroute, mais combien d'entre nous lui prêtent le pouvoir de transformer la vie intérieure ? Pour Deepak Chopra, l'IA n'est pas une menace mais un outil capable de nous faire grandir sur notre chemin personnel et collectif. Car son accès illimité et immédiat à tous les enseignements spirituels de l'humanité est une occasion sans précédent. Estime de soi, créativité, désir de connexion émotionnelle, sérénité... Ce livre pose les bases concrètes d'un nouveau rapport à la technologie, enfin mise au service de la conscience dans toutes ses dimensions.

Par Deepak Chopra
Chez Flammarion

|

Auteur

Deepak Chopra

Editeur

Flammarion

Genre

Réussite personnelle

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Digital Dharma

Deepak Chopra

Paru le 14/10/2026

250 pages

Flammarion

20,00 €

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Scannez le code barre 9782080497987
9782080497987
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