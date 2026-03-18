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#Roman francophone

Amok

Stefan Zweig

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Sur le paquebot qui le ramène de Calcutta en 1912, un jeune touriste européen rencontre un médecin des Indes néerlandaises dont les confidences lui dévoilent l'envers des splendeurs exotiques qu'il laisse derrière lui : lieu de domination raciale et sociale exacerbée, les colonies sont le tombeau des idéaux humanistes et un enfer propice aux coups de folie autodestructeurs. Déclenchée par une sordide histoire d'avortement clandestin, la crise de furie - ou "crise d'amok" - qui a fait du médecin cette loque repoussante aux yeux rougis par les larmes et l'alcool est pourtant aussi, pour lui, l'occasion d'une rédemption par l'amour... Sous la misère des êtres, la souffrance des corps, la violence des conditions, l'auteur nous laisse entrevoir la force libératrice de la passion humaine. Ecrit en 1922, marqué par l'audace expressionniste des Années folles, ce récit est l'un des plus noirs et des plus crus de Zweig.

Par Stefan Zweig
Chez Flammarion

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Auteur

Stefan Zweig

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature Allemande

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Amok

Stefan Zweig trad. Diane Meur

Paru le 18/03/2026

110 pages

Flammarion

4,60 €

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Scannez le code barre 9782080152848
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