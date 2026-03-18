Cette vie, la mort et après

Et s'il existait des réponses claires et profondément réconfortantes à nos plus grandes questions sur la mort ? Pionnière de l'accompagnement spirituel de l'âme, Sylvie Ouellet livre une enquête fascinante et inédite sur le grand mystère de l'après-vie. Médium et auteure à succès, elle répond à 95 questions essentielles : Qui nous accueille après la mort ? Que devient notre âme ? La réincarnation existe-t-elle... ? En s'appuyant sur la science, la philosophie et la spiritualité, elle dévoile une vision claire et apaisante, et nous invite à voir la mort comme une continuité, un engagement d'amour et de conscience. Un livre-événement, porteur de sens et de réconfort, qui réconcilie savoir, foi et espoir. "L'expertise de Sylvie Ouellet sur la vie, la mort, et le cheminement de l'âme est d'une richesse et d'une rigueur sans pareil. Ses connaissances m'éclairent et m'inspirent depuis des années. Elle offre dans ce livre une synthèse inestimable de décennies de recherches et d'expériences. Un texte indispensable". Stéphane Allix, journaliste "Un livre passionnant qui aborde avec simplicité et clarté toutes les questions essentielles liées au sens de notre existence sur Terre et sur ce qui nous attend après". Une mine d'informations d'une experte en la matière, qui invite à une réflexion personnelle profonde". Sylvie Dethiollaz, docteure en biologie moléculaire "Avec ce livre, la mort cesse d'être un abîmeet devient une porte vers l'invisible, ouvrant la voie à la plénitude de notre essence". Sébastien Lilli, magazine L'Inexploré