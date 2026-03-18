Mon allié IA - Gestion de projet

Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Gestion de Projet ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - La préparation du projet - La gestion des parties prenantes et des équipes - Le suivi de projet - La gestion des risques et la clôture du projet Rédigé par Matthieu Steiner, ex-chef de projet dans l'industrie puis Executive chez SAP et fondateur de l'agence de conseil IA-KA qui aide les professionnels à gagner en efficacité de façon sécurisée et mesurable. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !