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Mon allié IA - Gestion de projet

Matthieu Steiner

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Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Gestion de Projet ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - La préparation du projet - La gestion des parties prenantes et des équipes - Le suivi de projet - La gestion des risques et la clôture du projet Rédigé par Matthieu Steiner, ex-chef de projet dans l'industrie puis Executive chez SAP et fondateur de l'agence de conseil IA-KA qui aide les professionnels à gagner en efficacité de façon sécurisée et mesurable. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !

Par Matthieu Steiner
Chez Hachette

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Auteur

Matthieu Steiner

Editeur

Hachette

Genre

Gestion de projet

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Mon allié IA - Gestion de projet

Matthieu Steiner

Paru le 18/03/2026

63 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017369431
9782017369431
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