Combien de dodos avant mon anniversaire ?

La nouvelle collection d'histoires thématisées pour patienter avant le grand jour ! - Un recueil de 7 histoires, sur l'anniversaire d'un personnage Disney ou Pixar. - Un sommaire construit comme un décompte des nuits avant le jour JContient les histoires : Alice au Pays des Merveilles : L'histoire du film / La Reine des Neiges : Joyeux anniversaire, Anna ! / Mickey et ses amis : L'anniversaire de Mickey / Winnie l'Ourson : L'expédition d'anniversaire / Cars : La surprise de Martin / Lilo et Stitch : Le premier anniversaire de Stitch / Raiponce : Le chasse aux cadeaux d'anniversaire.