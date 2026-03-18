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Enseignant et FormatION

Vincent Gros

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Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Enseignement/Formation ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - Ce que l'enseignant doit savoir avant de se lancer - Les usages pour l'enseignant - L'IA générative en groupe et en classe - Les usages pour l'élève Rédigé par Vincent Gros, docteur en sciences de l'information et de la communication, responsable d'un pôle R&D et enseignant en Master. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !

Par Vincent Gros
Chez Hachette

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Auteur

Vincent Gros

Editeur

Hachette

Genre

Formation

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Enseignant et FormatION

Vincent Gros

Paru le 18/03/2026

64 pages

Hachette

5,95 €

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