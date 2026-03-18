Enseignant et FormatION

Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Enseignement/Formation ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - Ce que l'enseignant doit savoir avant de se lancer - Les usages pour l'enseignant - L'IA générative en groupe et en classe - Les usages pour l'élève Rédigé par Vincent Gros, docteur en sciences de l'information et de la communication, responsable d'un pôle R&D et enseignant en Master. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !