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Pays Baltes

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! De l'architecture baroque de Vilnius à l'Art nouveau de Riga en passant par le centre médiéval de Tallinn, les reines de la Baltique nous charment par leurs joyeux folklores, leurs fortes identités et une harmonieuse fusion entre riche passé, émouvante histoire politique et sincère hospitalité. Dans Le Routard Pays Baltes, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (tâter le pouls du quartier branché et hipster de Telliskivi, assister à un ballet à l'opéra national, grimper au Skyline Bar et s'offrir le plus beau panorama sur les toits de la ville...), des visites (parcourir la fascinante rue Pikk, fondre de plaisir et d'émerveillement au musée d'Art Kumu, déambuler dans les allées parfumées et colorées du marché central...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir les Pays Baltes hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Pays baltes

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Pays Baltes

Le Routard

Paru le 18/03/2026

272 pages

Hachette

16,95 €

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