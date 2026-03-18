Picking daisies on sundays

Daniella Daisy Maria, que tout le monde surnomme Daisy, rêve du grand amour. Celui d'un garçon qui lui offrirait ses fleurs préférées et lui écrirait des poèmes. Surtout, Daisy rêverait que ce garçon soit Levi Coldwell. Son meilleur ami d'enfance, celui dont elle est amoureuse et qui ne partage pas ses sentiments : alors Daisy préfère s'éloigner, pour soigner son coeur brisé. Quatre ans plus tard, Daisy et Levi se recroisent par hasard dans un bar bondé. A mesure qu'ils passent du temps ensemble, Daisy sent que les coups d'oeil à la volée, les gestes attentionnés, tous ces petits riens font à nouveau battre son coeur fort, très fort. Trop fort pour que Daisy, elle le sent, puisse encore le supporter.