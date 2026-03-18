Oser la gentillesse

Libérez la puissance de la bienveillance et transformez vos relations au quotidien. Dans cet ouvrage, la psychologue Dr Sarah Jane Arnold vous aide à dépasser vos freins intérieurs et à faire de la gentillesse un véritable levier d'épanouissement. Inspiré des thérapies d'acceptation et d'engagement et des approches cognitivo-comportementales, ce guide vous donne les clés pour cultiver la compassion au quotidien. Dans ce livre, découvrez comment : - Passer de l 'autocritique à l 'autocompassion ; - Poser des limi tes saines sans culpabilité ; - Renforcer vos liens gr âce à l 'écoute ac tive ; - Faire de la gentillesse une ressource durable pour votre équilibre émotionnel. Un manuel indispensable pour enrichir vos relations et donner plus de sens à vos journées.