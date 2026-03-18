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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

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Retrouve 100 coloriages mystères inédits dans ce nouveau tome des Grands classiques. De La Reine des Neiges à Encanto, en passant par Raiponce, Les Aristochats, Les 101 Dalmatiens ou encore La Belle et la Bête, tous tes héros préférés Disney et Pixar sont réunis dans ces pages. Suis les codes couleurs, remplis les cases et fais apparaître toutes ces magnifiques illustrations, dont de nombreuses en double page. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, marqueurs à base d'eau ou marqueurs acryliques2 - COLORIE LES NUMERO - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnagesPAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordementUN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âges

Par Jérémy Mariez, Alexandre Karam
Chez Hachette

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Auteur

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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