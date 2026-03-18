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Four Knights of the Apocalypse Tome 20

Nakaba Suzuki

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Percival et son escouade se sont rendus à Camelot pour contrecarrer les plans du roi Arthur. Guidés par Gawain, les voilà arrivés au chaudron de l'Annwn. Là-bas, ils retrouvent Tristan, qui agit comme s'il était quelqu'un d'autre et finit par tous les rejeter. Déroutés par l'attitude du prince, ils décident néanmoins de s'inscrire à la joute organisée par Bertolepe des Quatre Fléaux. Ils se qualifient parmi les seize participants du tournoi, où ils tombent sur Isolde et Cyon. Leur objectif à tous est toujours de terrasser Bertolepe, mais ils n'en laissent rien paraître. Le coup d'envoi du premier match est lancé !

Par Nakaba Suzuki
Chez Pika Edition

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Auteur

Nakaba Suzuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Four Knights of the Apocalypse Tome 20

Nakaba Suzuki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 18/03/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043304576
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