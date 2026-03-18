Four Knights of the Apocalypse Tome 20

Percival et son escouade se sont rendus à Camelot pour contrecarrer les plans du roi Arthur. Guidés par Gawain, les voilà arrivés au chaudron de l'Annwn. Là-bas, ils retrouvent Tristan, qui agit comme s'il était quelqu'un d'autre et finit par tous les rejeter. Déroutés par l'attitude du prince, ils décident néanmoins de s'inscrire à la joute organisée par Bertolepe des Quatre Fléaux. Ils se qualifient parmi les seize participants du tournoi, où ils tombent sur Isolde et Cyon. Leur objectif à tous est toujours de terrasser Bertolepe, mais ils n'en laissent rien paraître. Le coup d'envoi du premier match est lancé !