Story of my life

Hazel Hart, une auteure de comédies romantiques, doit quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement de son éditeur pour remettre son livre que tout le monde attend. Mais elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et n'arrive plus à écrire. Sur un coup de tête, elle achète une maison dans une petite ville, sans la voir, espérant retrouver l'inspiration. Elle embarque avec elle Zoey, sa meilleure amie et agente. Après une arrivée mouvementée à Story Lake, Hazel découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. L'espoir revient quand elle croise les frères Bishop, qui non seulement vont l'aider à retaper sa maison mais, peut-être aussi, l'aider retrouver l'inspiration.