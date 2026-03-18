20th Century Boys Perfect Edition Tome 1

Kenji est un commerçant lambda qui a repris le magasin familial. La police vient un jour l'interroger sur la disparition de la famille de l'un de ses clients. Le seul indice est un mystérieux symbole dessiné à côté d'une porte. Kenji ne se sent pas particulièrement concerné, jusqu'au jour où Donkey, un ami d'enfance, lui demande s'il se souvient de ce symbole. Kenji explore alors la vie de Donkey, son passé et celui du groupe d'amis dont il faisait partie dans sa jeunesse. Il découvre bientôt l'existence d'une organisation clandestine que dirige l'énigmatique Ami et qui utilise le symbole lié au passé de Kenji comme signe de ralliement.