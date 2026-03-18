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#Comics

1964-1965

Stan Lee, Dick Ayers, Jack Kirby

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Johnny Storm, alias la Torche, poursuit ses aventures en solo ! La tête brûlée des Quatre Fantastiques ne tient pas en place et croise Iceberg des X-Men, Vif-Argent et la Sorcière Rouge, Pete Pot-de-colle, le Penseur Fou et même les Beatles ! Et bien sûr, la Chose est souvent de la partie ! Nouveau recueil consacré à la très ancienne série Strange Tales, qui alternait à l'époque les aventures du Docteur Strange et celles de la Torche. La majorité des histoires publiées ici sont pour la première fois disponibles en France ! Avec Johnny Storm ayant enflammé les coeurs à la sortie du film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas (bientôt sur Disney+), cet album promet de faire monter la température en librairie !

Par Stan Lee, Dick Ayers, Jack Kirby
Chez Panini comics

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Auteur

Stan Lee, Dick Ayers, Jack Kirby

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1964-1965

Stan Lee, Dick Ayers, Jack Kirby

Paru le 18/03/2026

317 pages

Panini comics

36,00 €

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