Johnny Storm, alias la Torche, poursuit ses aventures en solo ! La tête brûlée des Quatre Fantastiques ne tient pas en place et croise Iceberg des X-Men, Vif-Argent et la Sorcière Rouge, Pete Pot-de-colle, le Penseur Fou et même les Beatles ! Et bien sûr, la Chose est souvent de la partie ! Nouveau recueil consacré à la très ancienne série Strange Tales, qui alternait à l'époque les aventures du Docteur Strange et celles de la Torche. La majorité des histoires publiées ici sont pour la première fois disponibles en France ! Avec Johnny Storm ayant enflammé les coeurs à la sortie du film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas (bientôt sur Disney+), cet album promet de faire monter la température en librairie !