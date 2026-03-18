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#Comics

Les Éternels

Kieron Gillen

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Les Eternels sont l'organisme de défense de la planète Terre, chargés de la protéger contre toutes les menaces grâce à leurs pouvoirs phénoménaux. Ils possèdent aussi la capacité de ressusciter lorsqu'ils tombent au combat... mais ce don a un coût terrible qu'ils ignorent encore. La révélation de ce secret va-t-elle déclencher la guerre entre les différentes factions de la race immortelle ? Et, comme si cela ne suffisait pas, Thanos est de retour ! Kieron Gillen (Immortal X-Men, Judgment Day) a relevé le défi de moderniser l'une des plus grandes créations de Jack Kirby, à l'occasion de la sortie du film Les Eternels. Une nouvelle opportunité de (re)découvrir l'intégralité de cette saga épique, riche en rebondissements et magnifiquement illustrée par Esad Ribic (Secret Wars).

Par Kieron Gillen
Chez Panini comics

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Auteur

Kieron Gillen

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Les Éternels

Kieron Gillen

Paru le 18/03/2026

313 pages

Panini comics

35,00 €

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