Les Éternels

Les Eternels sont l'organisme de défense de la planète Terre, chargés de la protéger contre toutes les menaces grâce à leurs pouvoirs phénoménaux. Ils possèdent aussi la capacité de ressusciter lorsqu'ils tombent au combat... mais ce don a un coût terrible qu'ils ignorent encore. La révélation de ce secret va-t-elle déclencher la guerre entre les différentes factions de la race immortelle ? Et, comme si cela ne suffisait pas, Thanos est de retour ! Kieron Gillen (Immortal X-Men, Judgment Day) a relevé le défi de moderniser l'une des plus grandes créations de Jack Kirby, à l'occasion de la sortie du film Les Eternels. Une nouvelle opportunité de (re)découvrir l'intégralité de cette saga épique, riche en rebondissements et magnifiquement illustrée par Esad Ribic (Secret Wars).
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