25 stickers épais, solides, faciles à manipuler et repositionnable à l'infini sur 4 décors ! Pour jouer avec les bébés animaux Les 25 stickers permettent de placer et de déplacer les adorables bébés animaux et leurs parents sur 4 décors : dans la savane, dans la jungle, dans la forêt, à la ferme. Une activité pensée pour les petites mains dès 18 mois Indéchirables, faciles à manipuler et lavables à l'infini : ces stickers ont été conçus pour les enfants dès 18 mois. Des indications pour accompagner les parents dans l'utilisation des stickers sont fournies. Une activité facile à transporter Une fine pochette facile à ouvrir et à fermer que l'on peut emporter partout pour occuper les enfants dans les trains, les salles d'attentes, etc. Les stickers se collent et se décollent facilement sur les 4 décors fournis mais aussi sur les vitres, portes de frigo et autres surfaces lisses pour des heures et des heures de jeu.