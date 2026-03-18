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Soeurs de sang

Franck Linol

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Le commissaire Dumontel se remet péniblement après la traque d'un braqueur qui l'avait conduit jusqu'à Casablanca. Mais il est rappeléà ses devoirs d'enquêteur alors que l'on vient de découvrir le corps d'un dermatologue dans une ancienne clinique laissée à l'abandon. L'homme a été assassiné avec un peigne à démêler africain, planté dans le cou... Revoici l'inspecteur Dumontel dans une histoire qui vous plongera dans le milieu épouvantable des réseaux de prostitution où deux jeunes femmes, Joy une Nigériane et Kristina une Bulgare, se retrouvent, bien malgré elles, esclaves sexuelles. Linol, dans ce roman à suspense, raconte une tragédie poignante qui témoigne de la cruauté des hommes.

Par Franck Linol
Chez La Geste

|

Auteur

Franck Linol

Editeur

La Geste

Genre

Romans policiers

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Soeurs de sang

Franck Linol

Paru le 27/02/2026

352 pages

La Geste

13,90 €

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