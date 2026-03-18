Soeurs de sang

Le commissaire Dumontel se remet péniblement après la traque d'un braqueur qui l'avait conduit jusqu'à Casablanca. Mais il est rappeléà ses devoirs d'enquêteur alors que l'on vient de découvrir le corps d'un dermatologue dans une ancienne clinique laissée à l'abandon. L'homme a été assassiné avec un peigne à démêler africain, planté dans le cou... Revoici l'inspecteur Dumontel dans une histoire qui vous plongera dans le milieu épouvantable des réseaux de prostitution où deux jeunes femmes, Joy une Nigériane et Kristina une Bulgare, se retrouvent, bien malgré elles, esclaves sexuelles. Linol, dans ce roman à suspense, raconte une tragédie poignante qui témoigne de la cruauté des hommes.