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Le livre de vérité

Jace Sailor

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Une âme amoureuse est indomptable. Elle se condamne pour protéger. Astoria n'a pas eu le choix : elle devait s'emparer du pouvoir par la force et condamner ses ennemis. A présent Gouverneuse de la Justice, elle est bien décidée à corriger les erreurs du passé et à rétablir justice et équité dans l'empire de Midlands. Elle n'a pas droit à l'erreur et ne doit en aucun cas montrer ses faiblesses aux Gouverneurs qui veulent la faire tomber. Seule contre tous, Astoria pourrait bien regretter sa décision concernant le Premier Sorcier. Pourtant, elle le sait, elle ne peut plus se fier à personne, et encore moins à un homme qui lui a menti. Il n'y a que ses ombres, noires et menaçantes, qui ont su la défendre, la protéger. Mais, si elle veut sauver Midlands de la guerre qui se prépare, Astoria doit faire la différence entre alliés et ennemis... Et savoir dans quelle catégorie placer Fehnyr. Niveau d'intensité : 3/4 Présence de trigger warnings. "La plume de Jace est envoûtante, magique. [... ] L'intrigue, elle, est divine". @_lysgoodreads_ A propos de l'autrice : Accompagnée de son café matinal ou de son gin nocturne, Jace Sailor écrit dès qu'elle le peut. Elle est le genre d'autrice qui rit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque les animaux meurent. Elle puise son inspiration dans les étoiles et les femmes de pouvoir pour tisser ses récits, célébrant la force et la magie de la vie.

Par Jace Sailor
Chez HarperCollins France

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Auteur

Jace Sailor

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le livre de vérité

Jace Sailor

Paru le 18/03/2026

757 pages

HarperCollins France

9,90 €

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