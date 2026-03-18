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Profession Détective privée

Melissa Perraudeau, Julie Catalifaud

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Elle pourrait être n'importe qui : une femme qui boit un chocolat chaud, une mère pressée au téléphone, une passante anonyme. En réalité, elle observe, enregistre, enquête. Julie Catalifaud est détective privée. Depuis plus de dix ans, elle plonge dans les zones grises de notre société, là où se révèlent nos mensonges, nos secrets, nos failles. Adultères, escroqueries, fraudes, manipulations : au fil de ses missions, elle explore les déclinaisons modernes des péchés capitaux et dévoile ce que notre époque tente de cacher. Entre confidences de clients et filatures discrètes, ce récit révèle un monde insoupçonné, à la fois quotidien et extraordinaire, où chaque enquête devient un miroir tendu à nos faux-semblants. A travers ces histoires vraies, Julie Catalifaud ne se contente pas de lever le voile sur ses enquêtes : elle interroge ce que ces transgressions disent de nous tous. Un livre captivant, à mi-chemin entre un polar et le portrait intime d'une société qui triche autant qu'elle juge. A propos de l'autrice Julie Catalifaud a fondé son agence de détective privée place Vendôme à Paris il y a quinze ans, dans un univers encore très masculin. Spécialiste des filatures, elle a vécu mille aventures - du blanchiment de millions dans une station de ski à la traque d'un mari P. -D. G. menant une double vie. Elle est régulièrement sollicitée par les médias et a notamment participé, en tant qu'experte, à l'émission Celebrity Hunted.

Par Melissa Perraudeau, Julie Catalifaud
Chez HarperCollins France

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Auteur

Melissa Perraudeau, Julie Catalifaud

Editeur

HarperCollins France

Genre

Espionnage

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Profession Détective privée

Melissa Perraudeau, Julie Catalifaud

Paru le 18/03/2026

194 pages

HarperCollins France

18,90 €

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