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Le séminaire des barbelés

Alexis Neviaski

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Hérault de l'amitié franco-allemande, Franz Stock est connu pour avoir été l'aumônier de prison qui a accompagné les résistants parisiens condamnés à mort. De nombreux livres relatent l'héroïsme de ce prêtre de la "fraternité universelle" descendu "en enfer" mais fidèle à la béatitude qui le caractérise - "heureux les doux" . Pour autant, qui sait que l'abbé Stock a aussi été le supérieur d'un séminaire pas comme les autres ? Avant même la fin des combats, il dirige un séminaire de prisonniers de guerre allemands regroupés d'abord à Orléans puis à Chartres : le séminaire des barbelés. Alliance entre le sabre et le goupillon soutenue par le nonce apostolique en France, Mgr Roncalli, le futur saint pape Jean XXIII, cette initiative audacieuse doit permettre la reconstruction d'un clergé d'outre-Rhin qui soit porteur de réconciliation entre nos deux peuples. Entre 1945 et 1947, 950 séminaristes, dont 630 futurs prêtres y sont formés. Ce livre relate l'incroyable histoire de l'unique séminaire installé dans un camp de prisonniers ; et celle de Franz Stock, figure rayonnante de la réconciliation franco-allemande née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alexis Neviaski est conservateur général du patrimoine, actuellement en poste au ministère de la Culture au sein d'une direction régionale des Affaires culturelles. Docteur en histoire, il a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs. Il est aussi l'auteur de nombreux articles d'histoire militaire ou religieuse. Il a publié Képi blanc, casque d'acier et croix gammée (Fayard, 2012), Le Père Jacques (Tallandier, 2015), Les martyres d'Orange (Artège, 2019), Bernard de Lattre (Perrin/Pierre de Taillac, 2026).

Par Alexis Neviaski
Chez Artège

|

Auteur

Alexis Neviaski

Editeur

Artège

Genre

Témoins

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Le séminaire des barbelés

Alexis Neviaski

Paru le 18/03/2026

240 pages

Artège

19,90 €

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Scannez le code barre 9791033617174
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