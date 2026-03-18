Eloge spirituel de l'abandon

Vouloir maîtriser sa vie, c'est renoncer à la subir. Le bon sens comme notre dignité nous le prescrivent. Et pourtant... mille périls et embûches émaillent nos trajectoires qui, avec insolence, nous rappellent que nous avons prise sur bien peu de choses et, plus encore, que notre encombrant ego ne peut se suffire à lui-même. Alors demeure la question essentielle : comment s'abandonner à Dieu quand les épreuves s'imposent à nous ? D'une plume sûre et ciselée, Cécilia Dutter trace la voie d'un cheminement patient qui ne se fait pas sans boussole ni guides. "En s'appuyant sur l'or biblique et l'exemple des grands penseurs ou mystiques chrétiens, cet ouvrage a pour ambition de nous aider à nous décentrer de nous-mêmes pour mieux nous laisser mener par la Vie, flux magistral qui nous dépasse et nous transcende, autrement appelé ''Dieu''". Cécilia Dutter est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages : romans, essais de spiritualité, dont la biographie d'Etty Hillesum. Elle est également membre de plusieurs prix littéraires et donne des chroniques spirituelles dans l'hebdomadaire La Vie.