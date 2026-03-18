Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Eloge spirituel de l'abandon

Cécilia Dutter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vouloir maîtriser sa vie, c'est renoncer à la subir. Le bon sens comme notre dignité nous le prescrivent. Et pourtant... mille périls et embûches émaillent nos trajectoires qui, avec insolence, nous rappellent que nous avons prise sur bien peu de choses et, plus encore, que notre encombrant ego ne peut se suffire à lui-même. Alors demeure la question essentielle : comment s'abandonner à Dieu quand les épreuves s'imposent à nous ? D'une plume sûre et ciselée, Cécilia Dutter trace la voie d'un cheminement patient qui ne se fait pas sans boussole ni guides. "En s'appuyant sur l'or biblique et l'exemple des grands penseurs ou mystiques chrétiens, cet ouvrage a pour ambition de nous aider à nous décentrer de nous-mêmes pour mieux nous laisser mener par la Vie, flux magistral qui nous dépasse et nous transcende, autrement appelé ''Dieu''". Cécilia Dutter est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages : romans, essais de spiritualité, dont la biographie d'Etty Hillesum. Elle est également membre de plusieurs prix littéraires et donne des chroniques spirituelles dans l'hebdomadaire La Vie.

Par Cécilia Dutter
Chez Artège

|

Auteur

Cécilia Dutter

Editeur

Artège

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eloge spirituel de l'abandon par Cécilia Dutter

Commenter ce livre

 

Eloge spirituel de l'abandon

Cécilia Dutter

Paru le 18/03/2026

132 pages

Artège

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033617167
9791033617167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.