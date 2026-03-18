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Le chat

Amélie Falière, Raphaële Glaux

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Un premier documentaire animé pour découvrir le quotidien d'un chat, à travers l'histoire de Merlin, un petit chaton qui devient grand ! Un premier documentaire pour les 1-3 ans Nouveauté dans la collection Petit Tourbidoc pour raconter l'histoire de Merlin, un adorable petit chaton, illustré avec tendresse par Amélie Falière. En parallèle du fil narratif, des petites infos documentaires adaptées à la tranche d'âge sont disséminées pour découvrir le quotidien de ces animaux fascinants. Des animations pour dynamiser la lecture Le petit lecteur manipule 6 animations pour faire bondir le chat, remuer sa queue, ouvrir grand ses yeux dans le noir, se lécher les babines... Une fabrication solide et adaptée aux mains des enfants !

Par Amélie Falière, Raphaële Glaux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Amélie Falière, Raphaële Glaux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Le chat

Amélie Falière, Raphaële Glaux

Paru le 18/03/2026

10 pages

Tourbillon

10,90 €

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Scannez le code barre 9791027613540
9791027613540
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