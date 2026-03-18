Un premier documentaire animé pour découvrir le quotidien d'un chat, à travers l'histoire de Merlin, un petit chaton qui devient grand ! Un premier documentaire pour les 1-3 ans Nouveauté dans la collection Petit Tourbidoc pour raconter l'histoire de Merlin, un adorable petit chaton, illustré avec tendresse par Amélie Falière. En parallèle du fil narratif, des petites infos documentaires adaptées à la tranche d'âge sont disséminées pour découvrir le quotidien de ces animaux fascinants. Des animations pour dynamiser la lecture Le petit lecteur manipule 6 animations pour faire bondir le chat, remuer sa queue, ouvrir grand ses yeux dans le noir, se lécher les babines... Une fabrication solide et adaptée aux mains des enfants !