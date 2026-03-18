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Rien ne pousse !

Katrin Lugerbauer

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Vous connaissez forcément ce coin du jardin où, quoi que vous fassiez, absolument rien ne pousse. Dans cet ouvrage, vous trouverez des réponses et des conseils pour remédier à cette situation aussi frustrante qu'agaçante. Toutes les problématiques sont passées en revue, décrites, analysées, et des solutions adaptées sont proposées pour chacune d'entre elles, avec, notamment, de nombreuses sélections d'espèces et d'associations testées et approuvées pour parer à toutes les situations : sécheresse et soleil, sol sableux perméable, sol maigre, sol détrempé, sol compacté, ombre profonde, ombre sèche... Ce guide complet et didactique détient forcément la solution, plus aucune raison d'abandonner le moindre espace du jardin !

Par Katrin Lugerbauer
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Katrin Lugerbauer

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Jardinage

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Rien ne pousse !

Katrin Lugerbauer trad. Sylvie Girard-Lagorce, Sylvie Lagorce

Paru le 18/03/2026

175 pages

Editions du Rouergue

23,00 €

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Scannez le code barre 9782812628108
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