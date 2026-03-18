Vous connaissez forcément ce coin du jardin où, quoi que vous fassiez, absolument rien ne pousse. Dans cet ouvrage, vous trouverez des réponses et des conseils pour remédier à cette situation aussi frustrante qu'agaçante. Toutes les problématiques sont passées en revue, décrites, analysées, et des solutions adaptées sont proposées pour chacune d'entre elles, avec, notamment, de nombreuses sélections d'espèces et d'associations testées et approuvées pour parer à toutes les situations : sécheresse et soleil, sol sableux perméable, sol maigre, sol détrempé, sol compacté, ombre profonde, ombre sèche... Ce guide complet et didactique détient forcément la solution, plus aucune raison d'abandonner le moindre espace du jardin !