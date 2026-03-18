Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Mon doux printemps

Xxx, Pembe The Pink Cat, Cute Explode ApS

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pembe est un adorable petit chat né à Copenhague, au Danemark. Il est toujours accompagné de Little Pembe, son meilleur ami pour la vie. La mission de ce ravissant duo de chats roses : nous apporter joie et inspiration à tous et à toutes, au quotidien ! Ce coloriage est le moment parfait pour passer le printemps avec Pembe et Little Pembe parmi les champs fleuris lors des premières journées ensoleillées, célébrer le beau temps entouré d'oeufs de Pâques aux milles couleurs et arroser le jardin de son imagination.

Par Xxx, Pembe The Pink Cat, Cute Explode ApS
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Xxx, Pembe The Pink Cat, Cute Explode ApS

Editeur

Editions Prisma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon doux printemps par Xxx, Pembe The Pink Cat, Cute Explode ApS

Commenter ce livre

 

Mon doux printemps

Xxx, Pembe The Pink Cat, Cute Explode ApS

Paru le 18/03/2026

80 pages

Editions Prisma

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810443116
9782810443116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.