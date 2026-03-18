Mon doux printemps

Pembe est un adorable petit chat né à Copenhague, au Danemark. Il est toujours accompagné de Little Pembe, son meilleur ami pour la vie. La mission de ce ravissant duo de chats roses : nous apporter joie et inspiration à tous et à toutes, au quotidien ! Ce coloriage est le moment parfait pour passer le printemps avec Pembe et Little Pembe parmi les champs fleuris lors des premières journées ensoleillées, célébrer le beau temps entouré d'oeufs de Pâques aux milles couleurs et arroser le jardin de son imagination.