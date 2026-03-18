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Ombre de l'ombre

Paco Ignacio Taibo II

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Mexico, 1922. Tous les soirs, quatre hommes jouent aux dominos dans le bar de l'hôtel Majestic : un chroniqueur de faits divers passionné par son métier, un fils de famille, traducteur d'écrits anarchistes, un poète, ex-cavalier de l'armée de Pancho Villa, génie du slogan publicitaire, et un Chinois anarchiste et syndicaliste. L'un d'eux est témoin de l'assassinat d'un musicien. C'est le début d'une enquête qui débouche sur une conspiration à laquelle sont mêlés des colonels félons, des sénateurs américains et des magnats du pétrole. Politique, enlevé, drôle, décalé, l'un des romans majeurs du créateur du détective Héctor Beláscoaran Shayne.

Par Paco Ignacio Taibo II
Chez Rivages

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Auteur

Paco Ignacio Taibo II

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

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Ombre de l'ombre

Paco Ignacio Taibo II trad. Pierre Fabre, Mara Hernàndez

Paru le 08/04/2026

288 pages

Rivages

9,20 €

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Scannez le code barre 9782743670269
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