Triathlon l'intégrale

Triathlon débutant ou confirmé S'entraîner pour la performance Se lancer Etre performant dès le départ grâce aux conseils des coach pour améliorer sa technique, sa nutrition et bien choisir son équipement. Aller plus vite Progresser grâce à des pas à pas complets pour être plus performant dans les trois disciplines et gagner du temps lors des transitions. Devenir plus fort Force et souplesse avec des exercices illustrés et des conseils pour éviter les blessures et rester en forme toute la saison Préparer la course Suivre des programmes d'entraînement construits pour se distinguer sur les quatre distances majeures : Sprint, Olympique, Half Ironman et Ironman.