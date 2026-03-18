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#Roman francophone

Danielle veut la paix

David Naïm

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Le 18 octobre 1973, alors que la guerre du Kippour embrase le Moyen-Orient et que Les Aventures de Rabbi Jacob sortent sur les écrans, Danielle Cravenne devient la première femme française pirate de l'air en détournant un vol Paris-Nice. Elle exige la paix et la fraternité. Que les affiches du célèbre film avec Louis de Funès soient remplacées par celles "d'un Israélien, d'un Palestinien et d'un Arabe se tenant la main" . "Je suis saine d'esprit. Mon acte n'existe que parce que personne na aidé le grain de poussière qui se heurtait au pot de fer que sont : l'égoïsme, le fric, la politique, l'indifférence. ". . L'Etat se chargera de la faire passer pour folle. David Naïm s'empare de ce fait divers et redonne vie à cette révoltée prête à mourir pour ses idées. Il imagine les dix jours qui précédèrent ce drame, dans une France émaillée de violences racistes et de conflits sociaux, où la parole des femmes est méprisée et disqualifiée. " Cette femme a détourné un avion pour arrêter la guerre. Elle portait un manteau de vison, son teckel sous le bras et une . 22 Long Rifle. "

Par David Naïm
Chez La Tribu

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Auteur

David Naïm

Editeur

La Tribu

Genre

Littérature française

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Danielle veut la paix

David Naïm

Paru le 18/03/2026

288 pages

La Tribu

20,00 €

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