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Le Tour du monde en 80 jours

Jules Verne

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> Roman d'aventures, classique de la littérature, sous forme de texte adapté au cycle 3, avec une intrigue resserrée qui conserve le texte original : LE PARI LE PLUS CELEBRE DU MONDE Si on te lançait le pari de faire le tour du monde en moins de 80 jours, accepterais-tu ? Attention, en train et en bateau uniquement, car l'avion n'existe pas encore, nous sommes en 1872 ! C'est le défi qu'a relevé Phileas Fogg. Il devra affronter des attaques, échapper à la police, survivre à des tempêtes, et, pire encore, faire face à de terribles dilemmes : prendra-t-il le risque de perdre son pari pour sauver une innocente en danger ? > Ce roman est proposé avec En route pour la littérature, une méthode terrain testée en classe qui permet d'aborder : - en français : lecture, culture littéraire, écriture, oral, vocabulaire ; - en transversalité : histoire, anglais, géographie, maths, EMC, sciences. > Cette méthode clé en main est dédiée au plaisir de lire grâce à une approche ludique et immersive ! > LES + avec ce roman : - des livres inclusifs avec une police de caractère validée pour son confort de lecture et disponibles en version audio - un outil Hatier DYS pour adapter la mise en forme des textes des romans (police, interlignage, syllabes en couleur...) pour vos élèves à besoins particuliers Pour en savoir plus : editions-hatier. fr/dys > BON PLAN : Profitez des OFFRES ECOLE en cas d'achat d'exemplaires communs à plusieurs classes ! Quand les livres pour l'école deviennent leurs livres préférés !

Par Jules Verne
Chez Hatier

|

Auteur

Jules Verne

Editeur

Hatier

Genre

Français CM1

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Le Tour du monde en 80 jours

Jules Verne

Paru le 04/03/2026

128 pages

Hatier

4,90 €

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