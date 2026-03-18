Un monde d'ordures est une réédition augmentée et illustrée du Guide philosphiques des déchet, une réflexion subtile et fine non dénuée d'humour sur le gaspillage actuel par un tenant de la décroissance. Y sont abordés les principales catégories de déchets : déchet physique (du nucléaire à l'obsolescence programmée), déchet symbolique (de la dette aux chômeurs) et le déchet culturel (de la pub à l'art moderne). Le tout ponctué de courts dialogues humoristiques et d'aphorismes. Jean-Luc Coudray montre, non sans humour, que le déchet n'est pas une anomalie mais fait, au contraire, partie intégrante du système qu'il finit par structurer économiquement, symboliquement et culturellement. Le déchet étant une composante incontournable de nos modes de vies et de nos cultures, ce guide tente d'assimiler par la pensée cet objet inassimilable. Structuré en plusieurs parties, l'ouvrage se penche tout d'abord sur le déchet physique et la question des déchets autoproductifs et de l'obsolescence programmée. Il pose certaines questions de base telles que : la nature est-elle capitaliste ? Après quoi, il aborde le statut du déchet symbolique à travers diverses formes de gaspillages (du sport à la loterie) et en arrive à la culture du déchet (de la publicité aux diverses formes d'artifice) et interroge l'invention de la laideur pour, enfin, se pencher sur les relations qui existent entre déchets et art moderne. Il termine par un examen du jeu de l'ordre et du désordre, du puritanisme et de la pornographie ou encore la peur de la nature. Le tout ponctué de dialogues d'un humour et d'une justesse souvent impitoyables. .