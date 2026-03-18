Le célèbre roman de Zola sur la naissance des grands magasins, dans une version abrégée, annotée et commentée pour les 4e. L'oeuvre. Octave Mouret, directeur d'un grand magasin parisien Au Bonheur des Dames, est un novateur de génie en matière commerciale, mais aussi un séducteur : Denise, une jeune vendeuse timide, va-t-elle tomber sous son charme ? Une intrigue amoureuse se profile derrière la peinture vivante et colorée d'un monde en pleine mutation économique. Un ouvrage en lien avec l'objet d'étude "Le récit au XIXe siècle" du programme de français en quatrième (4e).Les compléments pédagogiques, par Marigold Bobbio. L'ouvrage comprend : des repères sur le contexte du roman ; des questionnaires, avec des définitions pour expliquer les notions en jeu ; des textes en écho, pour construire une culture littéraire ; un bilan de lecture permettant de faire la synthèse ; un dossier "histoire des arts", avec des reproductions en couleur.