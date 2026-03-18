100 ans d'automobiles

Découvrez les modèles de légende de l'histoire de l'automobile. De la Bugatti 57SC Atlantic à l'Aston Martin Valkyrie, en passant par la Mercedes-Benz 300 SL, la Ferrari 250 GT, la Shelby AC Cobra ou la Lamborghini Countach, toutes ces voitures ont par leur esthétique, leur innovation technologique ou leur performance sportive contribué à l'aventure automobile commencée il y a un peu plus d'un siècle. En conjuguant art et savoir-faire, beauté et technicité, les cinquante-sept modèles de légende présents dans ce livre ont tous marqué de leur empreinte l'histoire de l'automobile. Les premiers bolides se résumaient à des machines rudimentaires équipées d'un moteur à combustion. Rapidement, ces véhicules sont devenus plus sophistiqués, dotés de lignes plus harmonieuses et fluides, grâce aux recherches en aérodynamique. A travers les années, les moteurs et les mécaniques ont gagné progressivement en puissance et en fiabilité, les habitacles se sont renforcés en matière de sécurité. Le grand historien automobile Larry Edsall nous présente ici tous les modèles d'exception qui ont jalonné un siècle de construction automobile : voitures populaires comme la Citroën 2 CV et la VW Coccinelle, bolides de très haute performance comme la Nissan 350Z, la Porsche Carrera GT ou encore les toutes récentes Bugatti Tourbillon ou la Ferrari F80 - la plus puissante jamais créée - qui abat le 0 à 100 km en 2, 1 secondes.