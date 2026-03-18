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Mon week-end rando clé en main Pyrénées

Patrice Teisseire-Dufour

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Des Pyrénées-Orientales au Pays basque, en passant par les sauvages montagnes ariégeoises et les incontournables vallées des Pyrénées centrales, 15 destinations pour des week-ends inoubliables en pleine nature. Nul besoin de passer des heures sur Internet pour trouver la bonne destination et des balades et randonnées adaptées à vos envies. Avec les guides de cette nouvelle collection, tout vous est fourni " clé en main " ! Mon week-end rando clé en main dans les Pyrénées, ce sont : - 15 destinations de rêve pour se ressourcer en pleine nature - Plus de 80 balades et randonnées - 4 à 5 par destination - et de nombreuses variantes accessibles au plus grand nombre - Les traces gps téléchargeables - Et toutes les infos pour des week-ends réussis : - Une sélection d'hébergements - D'autres expériences outdoor - Des suggestions d'autres balades alentour - Des découvertes patrimoniales - Les astuces rando Les destinations : Vallespir - Céret - Cerdagne - Eyne - Llo - Corbières - Lagrasse - Andorre-la-Vieille - Tarascon-sur-Ariège - Saint-Girons - Luchon - Saint-Lary - Néouvielle - Aragon - Ainsa - Argelès-Gazost - Val d'Azun - Cauterets - Luz-Saint-Sauveur - Gavarnie - Laruns - Vallée d'Ossau - Oloron-Sainte-Marie - Vallée d'Aspe - Pays basque - Saint-Jean-Pied-de-Port - Cambo-les-Bains

Par Patrice Teisseire-Dufour
Chez Glénat

|

Auteur

Patrice Teisseire-Dufour

Editeur

Glénat

Genre

Midi-Pyrénées

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Mon week-end rando clé en main Pyrénées

Patrice Teisseire-Dufour

Paru le 18/03/2026

168 pages

Glénat

15,00 €

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Scannez le code barre 9782344071861
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