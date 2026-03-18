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#Essais

Mon copain Patate va tout déchirer

Seb Guérout, Giovanni Jouzeau

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Un duo au poil ! Dans la vie de Léon, tout se bouscule : ses parents se séparent et sa mère décide de déménager, loin de ses repères. Pour le consoler, elle lui offre un hamster, que le petit garçon décide d'appeler Patate en hommage à sa forme ronde et à son appétit insatiable... Cette boule de poils qui ne fait que se goinfrer, courir dans sa cage et se prélasser rend Léon envieux. La veille de la rentrée, le petit garçon fait le voeu d'échanger leurs places pour échapper à l'école. Dans cette série, les jeunes lecteurs et lectrices vont découvrir que parfois, les souhaits prononcés à haute voix se réalisent...

Par Seb Guérout, Giovanni Jouzeau
Chez Glénat

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Auteur

Seb Guérout, Giovanni Jouzeau

Editeur

Glénat

Genre

Humour

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Mon copain Patate va tout déchirer

Seb Guérout, Giovanni Jouzeau

Paru le 18/03/2026

80 pages

Glénat

11,00 €

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Scannez le code barre 9782344068755
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