Mon copain Patate va tout déchirer

Un duo au poil ! Dans la vie de Léon, tout se bouscule : ses parents se séparent et sa mère décide de déménager, loin de ses repères. Pour le consoler, elle lui offre un hamster, que le petit garçon décide d'appeler Patate en hommage à sa forme ronde et à son appétit insatiable... Cette boule de poils qui ne fait que se goinfrer, courir dans sa cage et se prélasser rend Léon envieux. La veille de la rentrée, le petit garçon fait le voeu d'échanger leurs places pour échapper à l'école. Dans cette série, les jeunes lecteurs et lectrices vont découvrir que parfois, les souhaits prononcés à haute voix se réalisent...