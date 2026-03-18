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#Essais

Le corps quantique

Deepak Chopra

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Pourquoi certains individus guérissent-ils alors que les médecins ne leur donnaient plus que quelques mois à vivre ? Peut-on accéder à un pouvoir de guérison supérieur ? Encouragé par les rémissions spectaculaires de patients condamnés par la médecine, le Dr Deepak Chopra tente de répondre à ces questions en alliant sa connaissance approfondie des médecines anciennes et nouvelles aux découvertes en physique quantique. Il nous livre ici une approche neuve et passionnante de la maladie et de l'interaction corps-esprit. Best-seller mondial dès sa parution, Le corps quantique nous apporte les preuves du pouvoir de l'esprit sur le corps et nous montre l'importance d'atteindre la paix intérieure.

Par Deepak Chopra
Chez J'ai lu

|

Auteur

Deepak Chopra

Editeur

J'ai lu

Genre

Médecine holistique

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Le corps quantique

Deepak Chopra trad. Nicole Romain-Hartvick

Paru le 18/03/2026

352 pages

J'ai lu

8,90 €

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