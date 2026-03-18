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J'ai fait voyager un million de personnes dans leurs vies antérieures

Frédéric Barbey

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Et si vos vies passées détenaient les clés de votre bonheur présent ? Dans ce livre fascinant, Frédéric Barbey révèle le résultat de dix années de recherches et de consultations qui prouvent l'impact réel des vies antérieures sur notre quotidien. Réincarnations, dettes karmiques, morts violentes, trahisons, contacts divins... autant d'expériences qui bouleversent nos certitudes et délivrent un immense pouvoir de guérison. Découvrez comment explorer vos existences passées grâce à des outils pratiques - hypnose régressive, breathwork, méditation, rêve - pour transformer vos blocages en forces et réinventer votre présent. Un voyage spirituel captivant et profondément libérateur.

Par Frédéric Barbey
Chez J'ai lu

|

Auteur

Frédéric Barbey

Editeur

J'ai lu

Genre

Réincarnation

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J'ai fait voyager un million de personnes dans leurs vies antérieures

Frédéric Barbey

Paru le 18/03/2026

160 pages

J'ai lu

7,50 €

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