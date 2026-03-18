A trente ans, Félix Pogam vit à Belleville avec sa compagne et leur bébé. Le soir, il joue de la guitare dans les bars, gardant l'espoir tenace de voir sa carrière solo démarrer. Car la gloire, Félix l'a déjà frôlée. Ses amis et lui avaient le talent, l'audace, l'osmose. Ils avaient la fièvre, l'excitation et l'insouciance. Signature en label, disque et tournée... Leur groupe a décollé, puis tout s'est arrêté. Félix, lui, n'a jamais renoncé. D'ailleurs, Marc, son manager, le lui répète sans cesse : il faut qu'il persévère. Pourtant, arrivé à ce point précis où l'existence l'exige, Félix doit faire un choix : poursuivre encore ce rêve, ou changer de regard sur sa réalité.