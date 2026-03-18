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Opération duc de Windsor

Antoine Michelland

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1935 : peu avant sa mort, le roi George V, arrière-grand-père de l'actuel roi Charles III, découvre que son fils aîné, l'héritier du trône, est sous l'emprise d'une maîtresse inquiétante, Wallis Simpson, croqueuse de fortune et potentiel agent d'influence. Pire, le futur et éphémère Edward VIII prône un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Commence alors, à la demande du vieux souverain, une des plus vastes opérations de renseignement qu'ait jamais connu le Royaume-Uni avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Scotland Yard, puis le MI-5, le MI-6, et même le FBI, surveillent sans relâche, en Angleterre, en Europe, aux Bahamas ou aux Etats-Unis, les moindres faits et gestes d'Edward, devenu duc de Windsor après son abdication forcée. Les ordres sont clairs : entourer d'informateurs le prince indigne, le mettre sur écoute, intercepter son courrier, l'empêcher d'inciter les Américains à ne pas entrer en guerre, contrer les agents nazis qui projettent de l'enlever et d'en faire un roi fantoche... pour mieux pactiser avec Hitler. Grand-reporter à Point de Vue pendant plus de trente ans, spécialiste des Windsor, Antoine Michelland, grâce à des documents déclassifiés, des recherches et publications récentes, et ses avancées propres, a pu mettre au jour une opération historique digne des plus grands romans d'espionnage.

Par Antoine Michelland
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Antoine Michelland

Editeur

Editions du Rocher

Genre

ouvrages généraux

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Opération duc de Windsor

Antoine Michelland

Paru le 18/03/2026

480 pages

Editions du Rocher

21,90 €

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