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#Roman francophone

Je suis fait de leur absence

Tim Dup

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" Je me concentre sur la panoplie de cartes postales. Sophie écrit d'une colonie de vacances, à l'été 1975, d'un trait large et penché de petite fille. Je trouve un calepin. Dépassent une branche, des pétales séchés, une succession d'herbiers. Ces fleurs font apparaître en moi la grive de mes rêves, l'oiseau de la culpabilité. Sous le carnet, d'autres cartes. Un fjord s'étire sous une brume mortuaire. L'image est paisible. Je la retourne. Un haut-le-coeur. Je la parcours, tremblant. Les empreintes de Sophie sont là. Elle a dû la lire, la relire un nombre incalculable de fois ; d'abord transie d'amour, puis cherchant un soupçon d'espérance à mesure que tout sombrait. " Dans un paysage balayé par le sel et le vent, Tim Dup explore avec nuances la question des violences intrafamiliales, tout en reconduisant le lecteur dans la maison universelle de son enfance. Tim Dup, vingt-neuf ans, réussit son premier roman. Qu'il soit très bien écrit n'est pas une surprise, qu'on y entende sa petite musique non plus. Sophie Delassein, Le Nouvel Obs. Une plume mélancolique et tendre qui interroge, dans une approche quasi documentaire, la répétition des schémas et la mémoire familiale qui ne répare jamais. Aurélie Godefroy, Lire magazine.

Par Tim Dup
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Tim Dup

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Je suis fait de leur absence

Tim Dup

Paru le 18/03/2026

214 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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