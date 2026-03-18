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La Loi du Roi Aurore

Nisha J. Tuli

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Lor se retrouve désormais aux mains de Nadir, le prince Aurore, le fils de celui qui, douze ans auparavant, a tué ses parents et les a enfermés, elle ainsi que son frère Tristan et sa soeur Willow, dans la plus sordide des prisons du royaume. Traquée par les troupes du roi Aurore et celles du roi Soleil, Lor n'a pas le choix : elle doit confier à Nadir le plus grand secret de sa famille. Ensemble, ils se lancent alors en quête d'un mystérieux artefact qui pourrait leur permettre de s'opposer à leurs poursuivants. Mais leur attirance mutuelle pourrait bien mettre en péril leur mission... Nul doute que cette héroïne à la personnalité affirmée saura séduire les amateurs d'histoires d'amour épiques. Courrier picard. Une romantasy qui accumule les bonnes raisons de s'y plonger sans modération. Carrefour savoirs. Traduit de l'anglais par Anath Riveline.

Par Nisha J. Tuli
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Nisha J. Tuli

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

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La Loi du Roi Aurore

Nisha J. Tuli trad. Anath Riveline

Paru le 18/03/2026

552 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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