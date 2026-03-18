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#Roman francophone

Chemin des falaises

Jennifer Richard

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Comment Marie, qui a toujours détesté la campagne et n'a jamais tellement aimé les chiens, se retrouve-t-elle à vivre seule dans un hameau normand avec un malinois de vingt-cinq kilos ? Il a suffi d'une seconde. Une seconde d'inattention, un camion dans un virage, et tout a basculé. Alex n'est plus là et Marie se retrouve veuve, avec pour seul compagnon le chien qu'il avait recueilli. Un long voyage commence pour elle. De Berlin, où ils vivaient leur vie rêvée et cosmopolite, elle part s'installer aux abords de Fécamp, où Alex avait ses racines, et où il espérait finir ses jours. Là, dans la maison du chemin des Falaises, qu'un escalier construit par des prisonniers de guerre allemands relie à la mer, elle affrontera l'épreuve du deuil. Ici, elle survivra ou elle sombrera avec la ville. Car comme elle, Fécamp a connu des jours meilleurs - les années fastes ne sont plus qu'un lointain souvenir pour un peuple de héros déchus, rudoyés par les vagues et lancés à marche forcée vers la modernité. Chemin des Falaises est l'odyssée d'une femme qui navigue sur l'étroite ligne de démarcation entre la solitude et la folie, et que la vie embarque en des contrées inattendues. Marie, qui croyait pouvoir tout maîtriser, doit lâcher prise et se laisser porter... Elle croisera des voisins indiscrets, des femmes bavardes, des lamas, un clown, une veuve ukrainienne, un pêcheur intolérant, des Parisiens plus fermés encore, des jeunes désoeuvrés, un loup de mer renfrogné. Grâce à son chien, elle apprendra à les connaître et à les apprécier, de la même manière qu'elle finira par tomber amoureuse de son nouveau port d'attache. Pour Marie comme pour Fécamp, Chemin des Falaises est une histoire de naufrage et de résurrection.

Par Jennifer Richard
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Jennifer Richard

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Chemin des falaises

Jennifer Richard

Paru le 18/03/2026

256 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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