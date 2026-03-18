Quand l'Océan s'éveillera

C'est l'histoire d'une rencontre entre une femme et un homme qui partagent le même amour, le même rêve pour l'Océan, bien commun de l'humanité. Elle, est scientifique. Elle a parcouru le monde, travaillé avec les plus grands chercheurs, mesuré le dramatique effondrement des écosystèmes marins, l'élévation du niveau de la mer et les menaces sur les populations. Lui, est diplomate. Il a navigué, côtoyé les puissants, certains pollueurs, d'autres prédateurs ou pirates, négocié auprès d'eux pour alerter et préserver la paix sur l'Océan. Ensemble, deux années durant, ils ont mené une enquête éclairante qui court du Japon aux Etats-Unis en passant par l'Afrique du Sud, la Chine et la France. Marina Lévy et Olivier Poivre d'Arvor donnent enfin la parole à notre planète bleue et sonnent l'alarme.