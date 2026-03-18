Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Quand l'Océan s'éveillera

Olivier Poivre d'Arvor, Marina Lévy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'une rencontre entre une femme et un homme qui partagent le même amour, le même rêve pour l'Océan, bien commun de l'humanité. Elle, est scientifique. Elle a parcouru le monde, travaillé avec les plus grands chercheurs, mesuré le dramatique effondrement des écosystèmes marins, l'élévation du niveau de la mer et les menaces sur les populations. Lui, est diplomate. Il a navigué, côtoyé les puissants, certains pollueurs, d'autres prédateurs ou pirates, négocié auprès d'eux pour alerter et préserver la paix sur l'Océan. Ensemble, deux années durant, ils ont mené une enquête éclairante qui court du Japon aux Etats-Unis en passant par l'Afrique du Sud, la Chine et la France. Marina Lévy et Olivier Poivre d'Arvor donnent enfin la parole à notre planète bleue et sonnent l'alarme.

Par Olivier Poivre d'Arvor, Marina Lévy
Chez Stock

|

Auteur

Olivier Poivre d'Arvor, Marina Lévy

Editeur

Stock

Genre

Océanographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand l'Océan s'éveillera par Olivier Poivre d'Arvor, Marina Lévy

Commenter ce livre

 

Quand l'Océan s'éveillera

Olivier Poivre d'Arvor, Marina Lévy

Paru le 18/03/2026

432 pages

Stock

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234105614
9782234105614
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.