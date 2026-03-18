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Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes

Srdja Popovic, Matthew Miller

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Voici le livre des révolutions possibles. Il part d'un principe : si l'on veut lancer rapidement un mouvement de masse à l'ère d'Internet, l'humour (et un peu de stratégie) est une "arme" de choix. Il s'appuie sur une expérience acquise dans près de cinquante pays aussi bien que sur les enseignements de Gandhi et du stratège Gene Sharp. Il prend la voix exceptionnelle de Srdja Popovic, apôtre de la lutte non violente, qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les "révolutions fleuries" (Géorgie, Liban, Ukraine, etc.), et est considéré comme "l'architecte secret" du printemps arabe. Popovic nous fait entrer dans les coulisses des événements historiques du XXIe siècle. Il raconte ce qui marche et comment ça marche. Il explique aussi pourquoi cela échoue parfois.

Par Srdja Popovic, Matthew Miller
Chez Payot

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Auteur

Srdja Popovic, Matthew Miller

Editeur

Payot

Genre

Actualité politique internatio

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Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes

Srdja Popovic, Matthew Miller trad. Françoise Bouillot

Paru le 18/03/2026

336 pages

Payot

10,00 €

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