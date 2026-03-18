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#Roman francophone

Marisol Circus

Elle Catt

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1967. Carson City, Nevada. Debbie Carson, serveuse dans le diner local, mène une existence paisible, bien que peu exaltante, bercée par ses rêves de grand amour. Mais son quotidien bascule avec l'arrivée en ville du Vargas Circus, une troupe de marginaux fascinants et inquiétants. Parmi eux, Caesar Sinvida, un lanceur de couteaux aussi mystérieux que dangereux, qui ne la laisse pas indifférente... En se rapprochant de lui, Debbie comprend très vite que quelque chose d'étrange se trame. Derrière les paillettes du cirque se cachent bel et bien des secrets qui vont bouleverser toutes ses certitudes et brouiller les frontières du réel. Entre passion, trahison et révélations, Debbie devra affronter une vérité lourde à porter : et si la clé des mystères qui entourent le cirque, c'était elle ?

Par Elle Catt
Chez Albin Michel

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Auteur

Elle Catt

Editeur

Albin Michel

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Marisol Circus

Elle Catt

Paru le 18/03/2026

528 pages

Albin Michel

19,90 €

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Scannez le code barre 9782226503534
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