Marisol Circus

1967. Carson City, Nevada. Debbie Carson, serveuse dans le diner local, mène une existence paisible, bien que peu exaltante, bercée par ses rêves de grand amour. Mais son quotidien bascule avec l'arrivée en ville du Vargas Circus, une troupe de marginaux fascinants et inquiétants. Parmi eux, Caesar Sinvida, un lanceur de couteaux aussi mystérieux que dangereux, qui ne la laisse pas indifférente... En se rapprochant de lui, Debbie comprend très vite que quelque chose d'étrange se trame. Derrière les paillettes du cirque se cachent bel et bien des secrets qui vont bouleverser toutes ses certitudes et brouiller les frontières du réel. Entre passion, trahison et révélations, Debbie devra affronter une vérité lourde à porter : et si la clé des mystères qui entourent le cirque, c'était elle ?