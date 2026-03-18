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Un génocide américain

Benjamin Madley

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Entre 1846 et 1873, au pic de la ruée vers l'or, la population des Indiens de Californie passe de 150 000 à 30 000 individus, éradiquant des cultures millénaires. Spécialiste de l'histoire des autochtones des Amériques, Benjamin Madley montre dans cet ouvrage majeur, fruit d'un travail de plusieurs années, l'implication du gouvernement fédéral et de l'Etat californien dans ce que l'on peut aujourd'hui qualifier de génocide (selon la définition officielle des Nations Unies). Après des décennies d'occultation et de déni, comment commémorer le passé sans réduire celui-ci à une histoire victimaire et mortifère ? Autant d'interrogations qui, loin de se cantonner à la société américaine, entrent en résonance avec nos propres problématiques, en France et ailleurs. En rendant compte pour la première fois de manière exhaustive du génocide des Indiens de Californie, au moment où certains sont tentés de réécrire l'histoire, ce livre s'impose comme la référence incontournable pour repenser l'histoire des Etats-Unis et le concept de génocide. "Brillant, troublant et nécessaire... Un livre qui changera à jamais notre façon de comprendre l'histoire de la Californie". Pekka Hämäläinen auteur de Amérique, continent indigène Un génocide américain est lauréat, entre autres Prix, du Los Angeles Times Book Award et du Raphael Lemkin Award -, ce dernier récompensant un travail de mémoire sur la question du génocide.

Par Benjamin Madley
Chez Albin Michel

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Auteur

Benjamin Madley

Editeur

Albin Michel

Genre

Indiens

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Un génocide américain

Benjamin Madley trad. Aurélien Blanchard

Paru le 18/03/2026

608 pages

Albin Michel

26,90 €

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