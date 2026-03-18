Prophètes sans armes

La paix, notion centrale du christianisme, est paradoxalement bien souvent oubliée ou minorée. Mis à mal tout au long de l'histoire jusqu'aux conflits actuels qui brisent, détruisent, instillent la haine et la vengeance, ce don du Ressuscité ("La paix soit avec vous") doit être courageusement approfondi, comme nous y a invités le pape Léon XIV lors de son discours inaugurant son pontificat. Afin de mieux cerner la pensée chrétienne de la non-violence et du pacifisme, les auteurs de ce livre ont choisi de passer par l'expérience plutôt que par la seule théorie. L'expérience d'hommes et de femmes du xxe siècle - siècle marqué, s'il en est, par de terribles conflits - qui ont su réveiller les consciences et prendre les moyens pour tenter d'éviter la guerre et la violence, au risque parfois d'être menacés de mort ou d'y laisser leur vie. Chrétiens ou proches du christianisme sans avoir officiellement embrassé la foi - de Tolstoï à Martin Luther King, de Simone Weil à Lanza del Vasto, en passant par Dorothy Day ou Hans et Sophie Scholl -, ces témoins sont d'authentiques prophètes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont osé une parole courageuse au nom d'une vérité qui les dépassait. Des figures qui nous disent que la violence n'est pas le seul langage possible. Baudouin et Jacques de Guillebon sont frères. Le premier est doctorant en philosophie, coauteur d'une biographie de Dorothy Day (Dorothy Day, la révolution du coeur, Tallandier, 2018) et traducteur de textes choisis de l'activiste américaine : Ils ont besoin d'être dérangés (Artège, 2023). Le second est journaliste, essayiste et éditeur. Il est notamment l'auteur de Anarchrist. Une histoire de l'anarchisme chrétien (Desclée de Brouwer, 2015).