Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours à Hazebrouck

Georges Fenech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il est des moments où se taire devient lâcheté. Le temps est venu de rompre le silence, sans détour ni tabou. Je vois mon pays dépérir : une école abandonnée, une justice dévoyée, des frontières offertes à tous les vents mauvais. Mais dénoncer ne suffit plus. En temps d'urgence absolue, le devoir de chaque citoyen est de jeter toutes ses forces dans la mère des batailles, celle à mener pour la survie de la France. Parler librement n'est plus un luxe. C'est devenu un devoir. Et dans une époque où le mot juste devient un mot suspect, refuser de se taire est déjà une forme de résistance". Georges Fenech, ancien magistrat et député honoraire, chroniqueur à CNews et à Europe 1, est l'auteur de plusieurs essais sur la justice, la sécurité, les médias et la politique.

Par Georges Fenech
Chez Fayard

|

Auteur

Georges Fenech

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours à Hazebrouck par Georges Fenech

Commenter ce livre

 

Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours à Hazebrouck

Georges Fenech

Paru le 18/03/2026

203 pages

Fayard

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731827
9782213731827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.