Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours à Hazebrouck

"Il est des moments où se taire devient lâcheté. Le temps est venu de rompre le silence, sans détour ni tabou. Je vois mon pays dépérir : une école abandonnée, une justice dévoyée, des frontières offertes à tous les vents mauvais. Mais dénoncer ne suffit plus. En temps d'urgence absolue, le devoir de chaque citoyen est de jeter toutes ses forces dans la mère des batailles, celle à mener pour la survie de la France. Parler librement n'est plus un luxe. C'est devenu un devoir. Et dans une époque où le mot juste devient un mot suspect, refuser de se taire est déjà une forme de résistance". Georges Fenech, ancien magistrat et député honoraire, chroniqueur à CNews et à Europe 1, est l'auteur de plusieurs essais sur la justice, la sécurité, les médias et la politique.