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La protection des personnes vulnérables

Pierre-Brice Lebrun

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Cet ouvrage apporte aux professionnels des outils concrets pour améliorer leur compréhension du dispositif de protection des majeurs (de la requête à la gestion de la mesure), et des procédures, parfois complexes, de soins psychiatriques sans consentement, des majeurs et des mineurs (à la demande d'un tiers, ou sur décision préfectorale). Il utilise la définition légale de la vulnérabilité pour proposer une réflexion éthique, déontologique, sur les droits et devoirs de chacun, ainsi que des pistes juridiques pour améliorer au quotidien l'utilisation de ces mesures par les professionnels, sans oublier qu'à tout moment, n'importe qui peut devenir vulnérable.

Par Pierre-Brice Lebrun
Chez Dunod

|

Auteur

Pierre-Brice Lebrun

Editeur

Dunod

Genre

Travail social

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La protection des personnes vulnérables

Pierre-Brice Lebrun

Paru le 18/03/2026

380 pages

Dunod

35,00 €

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Scannez le code barre 9782100864171
9782100864171
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